Grupo rebelde sírio declara lealdade à Al-Qaeda

Numa mensagem de áudio, Abu Mohammad al-Golani disse ainda que seu grupo, o Jabhat al-Nusra, manterá o nome que vem usando em sua campanha na guerra civil síria.

Golani também confirmou as relações do Jabhat al-Nusra com a Al-Qaeda no Iraque, mas observou que não foi consultado sobre o anúncio da fusão dos dois grupos, feito na véspera pelos iraquianos.

Na terça-feira, a Al-Qaeda no Iraque anunciou que estava juntando forças o Jabhat al-Nusra e que a fusão resultaria em um grupo chamado Estado Islâmico no Iraque e no Levante. As informações são da Associated Press.