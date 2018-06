Grupo reúne-se 3ª para tentar formar governo na Itália

O presidente Giorgio Napolitano criou o painel de especialistas na semana passada, depois de o líder de centro-esquerda Pier Luigi Bersani não ter conseguido formar um governo de coalizão com amplo apoio no Parlamento.

As forças ligadas a Bersani conseguiram a maioria na Câmara dos Deputados, mas não no Senado.

O painel formado por legisladores, professores e um funcionário do banco central vai tentar elaborar uma agenda de reformas que possa ser aceita por um amplo espectro de partidos, especialmente reformas eleitorais e econômicas, numa tentativa de evitar a realização da novas eleições. As informações são da Associated Press.