Grupo rompe com o governo A ruptura do Grupo Clarín com o governo ocorreu em julho de 2008. Até então aliado da Casa Rosada, a empresa adotou uma posição crítica ao kirchnerismo durante a crise do tarifaço agrário, quando setores agropecuaristas se recusaram a pagar impostos mais altos. Em setembro de 2009, veio a resposta. Fiscais da Receita Federal invadiram a sede do Clarín em uma operação para investigar a situação fiscal da empresa. O caso Papel Prensa explodiu no ano seguinte, em agosto, após a Justiça acatar denúncia de irregularidades na compra da única empresa de papel-jornal do país.