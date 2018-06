Grupo rouba diamantes em Bruxelas sem disparar um tiro

A quadrilha utilizou dois veículos em sua ousada incursão realizada na segunda-feira para entrar na pista, roubar as pedras e fugir em disparada na escuridão, disse Anja Bijnens, porta-voz da Procuradoria de Bruxelas.

A polícia encontrou um veículo incendiado perto do aeroporto no fim da noite de segunda-feira e disse que eles ainda estavam à procura de pistas.

O roubo foi estimado em cerca de US$ 50 milhões em diamantes, disse Caroline De Wolf, da Antwerp World Diamond Centre. "Estamos falando, obviamente, de uma soma gigantesca", afirmou De Wolf a rede VRT.

O porta-voz do aeroporto, Jan Van Der Crujsse, disse que os ladrões fizeram um buraco na cerca de proteção e se dirigiram ao avião comercial suíço, que estava pronto para decolar. A quadrilha saiu do carro, mostrou as armas e tomou as pedras da carga da escotilha da aeronave, afirmou Van Der Crujsse. Dentro de poucos minutos, sem disparar um tiro, o grupo roubou os diamantes e fugiu através do mesmo buraco na cerca, completando a espetacular incursão, disse ele.

Van Der Crujsse não soube explicar como a área poderia ser tão vulnerável a roubo. "Respeitamos as regras mais rigorosas", disse ele.

O voo da Suíça, com destino a Zurique e operado pela Helvetic Airways, foi cancelado. A filial suíça da Deutsche Lufthansa da Alemanha, se recusou a comentar sobre o assalto, citando a investigação judicial em curso. As informações são da Associated Press.