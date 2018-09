Grupo separatista catalão entra em confronto com policiais em Barcelona

Policiais da Espanha entraram em confronto com membros de um grupo que apoia o separatismo da Catalunha, neste sábado, 29, na região central de Barcelona. Os defensores da independência catalã protestavam contra uma marcha organizada pela polícia espanhola, que exigia uma melhor remuneração.

"Eu faço um pedido para que todos se acalmem. Esta cidade sempre defendeu que todos exercitem o direito ao discurso livre", disse o prefeito de Barcelona, Ada Colau, em entrevista após o incidente concedida à Rádio Catalunha. Os defensores da independência catalã queriam que as autoridades muncipais mudassem a rota da marcha policial.

O grupo de separatistas jogou tinta e objetos contra os policiais, que responderam com golpes de cassetetes. Uma barricada já havia sido formada momentos antes, quando os separatistas jogaram tinta roxa em um apoiador da marcha policial.

A tensão na Catalunha aumentou com a proximidade do aniversário de um ano, nesta segunda-feira, 1° de outubro, do referendo em que a população local votou em maioria pela independência da região. Por não ter sido autorizado pelas autoridades espanholas, a votação é considerada ilegal no país./AP