Grupo sequestra 80 imigrantes ilegais no México Homens armados invadiram um trem que se dirigia para o norte do México e sequestraram pelo menos 80 imigrantes ilegais provenientes da América Central, de acordo com o padre Alejandro Solalinde, que dirige um abrigo para imigrantes no Estado de Oaxaca. Ele suspeita que o cartel Zetas tenha realizado a ação. O clérigo declarou que algumas pessoas que escaparam disseram às autoridades que havia 250 imigrantes no trem, a maioria de Honduras e da Guatemala.