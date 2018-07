Grupos da oposição na Síria se unem contra Assad

Representantes do Conselho Nacional Sírio (SNC, na sigla em inglês) e do Comitê de Coordenação Nacional para Mudança Democrática na Síria (NCB) disseram que o acordo foi assinado no Cairo na noite de ontem.

Hassan Abdul-Azim, do NCB, e Omar Idlibi, do SNC, disseram hoje que ambos os grupos concordam que o regime de Assad deve acabar e ser substituído por uma democracia. O levante na Síria começou em março, inspirado por outras revoltas populares no mundo árabe.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 5 mil pessoas morreram, como resultado da repressão do governo contra as manifestações. As informações são da Associated Press.