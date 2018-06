Grupos de ajuda pedem a líderes mundiais resposta mais rápida ao Ebola Cada atraso de 30 dias no isolamento de pacientes Ebola fará triplicar os casos diários da epidemia mortal que varre a África Ocidental, de acordo com novas previsões divulgadas na terça-feira, na véspera do início da Assembleia-Geral da ONU.