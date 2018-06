Grupos fazem marcha anti-islamismo na Dinamarca

O "Encontro Europeu contra Jihad" foi organizado pela Liga Dinamarquesa de Defesa, um movimento anti-islâmico que alega não ter laços com o neonazismo. A marcha atraiu participantes de vários países europeus, incluindo Grã-Bretanha, Alemanha, Polônia e Suécia.

A manifestação acontece em Aarhus, segunda maior cidade da Dinamarca, localizada 200 quilômetros ao noroeste de Copenhagen, onde ocorre a reunião dos ministros de Finanças dos 17 países da zona do Euro, o Eurogrupo.

O porta-voz da polícia local, Georg Husted, afirmou que 300 pessoas participam do protesto. Perto dali, um grupo muito maior - cerca de 2.500 pessoas - marcharam em uma contramanifestação, sob a bandeira "Aarhus para Diversidade." As informações são da Associated Press.