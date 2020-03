Grupos feministas latino-americanos retomam luta contra feminicídio

Em 2018, pelo menos 3.529 mulheres foram vítimas de feminicídio em 15 países da América Latina e do Caribe, segundo dados do Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe). Mas o que é feminicídio? O homicídio de mulheres com 15 anos ou mais, mortas por razão de gênero.

Ou seja, uma mulher foi morta a cada duas horas na América Latina e Caribe apenas pelo fato de ser mulher. A luta contra o feminicídio faz parte da pauta de grupos feministas latino-americanos, que retomam sua agenda de protestos a partir deste domingo, dia internacional da mulher.

“Devemos ir para as ruas no dia 8 de março. Todos os anos as mulheres comemoram esse dia e dessa vez é um ano de movimentação social. É um momento importante para denunciar muitas coisas. É importante esse grito de mudança”, conta Marcela Betancourt, chilena de 48 anos, que integra o Las Tesis Sênior - grupo feminista de mulheres com mais de 40 anos que replicaram a famosa coreografia “Um violador em seu caminho” do grupo de meninas de Valparaíso.

No Chile, o Las Tesis ganhou notoriedade no ano passado quando seu trabalho rompeu as fronteiras e chegou à Europa. Mas a história começou em Valparaíso como um grupo de artes cênicas. “A transformação social não tem incluído o feminismo, o direito das mulheres. Então as meninas de Valparaíso fizeram uma performance para passar a mensagem de como somos abusadas e tratadas como culpadas por esse abuso. E elas fizeram algo que já há muito sabemos, falaram do Estado como cúmplice porque não fornece cuidados com o bem-estar da mulher”. Muitos outros grupos feministas traduziram sua letra para seus idiomas e a coreografia “Um violador em seu caminho” passou das ruas chilenas para outros países e continentes. No Brasil, no ano passado, a interpretação foi feita no Rio de Janeiro.

“Isso acontece porque em todo mundo as mulheres têm medo, medo de caminhar na rua sozinhas, de pegar um uber de noite, de ficar por último no trabalho, Muitas mulheres sofrem abusos dentro de seus próprios relacionamentos. Essa explosão é assim porque temos um elemento em comum: o medo de caminhar sozinhas”, resume Marcela, que convocou a realização da performance no ano passado em frente ao Estádio Nacional, em Santiago do Chile.

“E por que lá? O Estádio Nacional foi um centro de abuso durante a ditadura. Nossa performance foi uma homenagem a essas mulheres assassinadas lá. Fizemos o convite e cerca de 10 mil mulheres participaram. Achamos que iriam umas 45, 50, mas no fim apareceram 10 mil”, lembra a ativista, ressaltando que essa é apenas parte da luta feminista na região.

No Chile, uma decisão do Senado na semana passada é vista como vitória para esses grupos: o Senado aprovou por 28 votos a favor, 6 contra e 4 abstenções o projeto de lei que "garante a paridade de gênero nas candidaturas à integração do órgão constituinte que, eventualmente, cumprirá a criação de uma nova Constituição". Agora, a lei deve ser promulgada pelo presidente Sebastián Piñera.

A Constituinte escreverá uma nova Carta Magna para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), uma das demandas mais presentes nas manifestações do ano passado no país, mas antes um plebiscito sobre o novo documento será realizado no dia 26 de abril. “Nunca tivemos uma Constituição cidadã, sempre a mesma oligarquia que decide e muitos direitos não são respeitados. Agora é um momento histórico para mudar a Constituição com paridade de gênero. A mulher tem que ficar dentro dessa transformação. não podemos ficar segregadas novamente”, afirma Marcela.

Vizinhança

No México, grupos feministas convocaram marchas para o dia 8 e uma paralisação para o dia 9 denominada #Undíasinnosotras (#UmDiaSemNós). Recentemente, dois feminicídios na Cidade do México - o de uma jovem de 25 anos esfaqueada por seu parceiro, e o de uma menina de sete anos, vítima de abuso sexual - abalaram o país e impulsionaram os movimentos.

O protesto contra violência de gênero no país chegou até às igrejas. Situada em um bairro da capital, a Igreja de São Cosme e São Damião decidiu retomar a tradição católica de cobrir na Quaresma todas as imagens e esculturas religiosas com mantos roxos. Este ano, porém, foram recobertas apenas as figuras femininas.

Os grupos feministas reivindicaram ao presidente Andrés Manuel López Obrador políticas públicas para combater a violência contra as mulheres. O mesmo lema tem se repetido no Peru, onde o número de feminicídios em 2019 foi o mais alto em uma década: 168 casos. Grupos feministas peruanos também convocaram marchas para o dia internacional da mulher.

Na Argentina, a retomada dos protestos de movimentos feministas coincide com a retomada da discussão sobre a despenalização do aborto. Nesta semana, o presidente Alberto Fernández apresentará um projeto de legalização da prática ao Congresso.

Usando bandanas verdes, as ativistas a favor da legalização do aborto devem fazer uma greve de mulheres e uma manifestação até o Congresso no dia 9. Neste domingo, será realizada uma missa na Basílica de Luján, a 75 quilômetros de Buenos Aires, com o lema "Sim às mulheres, sim à vida", organizada pelos grupos contrários à legalização.

Na América Latina, Cuba, Uruguai, Porto Rico e a Cidade do México autorizam o aborto nas primeiras semanas de gestação. Em países da América Central, as leis antiaborto são consideradas duras.