Grupos tentam bloquear lei de imigração do Alabama Uma coalizão de grupos de direitos humanos abriu um pedido num tribunal federal dos Estados Unidos para tentar bloquear uma rígida lei estadual de repressão à imigração ilegal, que deve passar a valer em 1º de setembro. A moção foi aberta hoje no tribunal federal de Huntsville pelo mesmo grupo que já abriu um processo contestando a lei. Oponentes e partidários da legislação dizem que ela é a mais rígida desse tipo no país.