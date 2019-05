Guaidó convoca novos protestos para esta quarta: ‘Seguimos com mais força que nunca’

CARACAS - Após os protestos violentos em Caracas que deixaram dezenas de feridos, as ruas da capital venezuelana amanheceram com restos de escombros queimados, postes de luz atravessados no meio de algumas vias e com a maioria das lojas fechadas.

O líder opositor, Juan Guaidó, convocou para esta quarta-feira, 1.º, novas manifestações. Em sua conta no Twitter, ele pede que os venezuelanos saiam às ruas para seguir com as ações contra o governo. “Seguimos com mais força que nunca”, disse ele.

¡Buenos días! Hoy continuamos, estos son los puntos de la concentración el día de hoy en Caracas. Seguimos con más fuerza que nunca Venezuela. #VamosConTodo https://t.co/Rcp5jAo3U5 — Juan Guaidó (@jguaido) May 1, 2019

As forças de oposição esperam que os venezuelanos, revoltados com as imagens de veículos blindados que tentaram atropelar manifestantes e com a grave crise humanitária, ocupem as ruas de todo o país.

Na terça-feira, Guaidó mobilizou parte dos militares em uma tentativa de sublevação contra o presidente Nicolás Maduro. Ao longo do dia, o governo reprimiu manifestações em Caracas e nas principais cidades do país e conseguiu manter a coesão das Forças Armadas. Mais de 60 pessoas ficaram feridas e 25 foram presas. / AP