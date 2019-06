Morre militar acusado de planejar golpe contra Maduro

CARACAS - O governo de Nicolás Maduro confirmou neste sábado, 29, a morte do militar Rafael Acosta Arévalo, que estava detido e sob custódia do Estado por causa de seu suposto envolvimento em uma conspiração, ao mesmo tempo em que pediu à Promotoria para abrir uma investigação a fim de esclarecer o caso.

Um comunicado oficial informou que o próprio Maduro pediu ao titular do Ministério Público, Tareq Saab, "uma completa e exaustiva investigação que esclareça esta morte", que classificou como "lamentável". "Esperamos que a atuação rápida do Ministério Público proporcione resposta rápida ao pedido feito pelo presidente (...) em prol de preservar a paz e o bom desenvolvimento da justiça", diz o texto.

Mais cedo, o chefe do Parlamento, Juan Guaidó, denunciou a morte de Arévalo após ter sido torturado. Simultaneamente à divulgação do comunicado do governo de Maduro, Guaidó reiterou sua condenação e pediu novamente aos militares para desconhecer o líder chavista.

De acordo com informações da imprensa venezuelana, Arévalo foi detido no dia 21 de junho por funcionários da Direção Geral de Contrainteligência Militar, sem que fossem explicados imediatamente os motivos da ação. / EFE