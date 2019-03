Guaidó é convidado para participar de fórum de jovens líderes globais

GENEBRA - O Fórum Econômico Mundial convidou o líder opositor venezuelano Juan Guaidó para participar do Fórum de Jovens Líderes Globais, uma iniciativa que reúne ativistas, empresários, servidores públicos e artistas com menos de 40 anos que tem influenciado seus setores no mundo todo.

O objetivo do fórum é reunir indivíduos com diferentes habilidades para moldar lideranças inclusivas e sustentáveis no futuro, segundo a organização.

Os alunos do fórum participarão de um programa de cinco anos que os ajudará a identificar tendências para modelos de inovação que podem ser aplicados em suas funções.

“Esperamos que esses líderes melhorem o mundo”, disse a diretora do Fórum de Jovens Líderes Globais, Mariah Levin. "Oferecendo oportunidades para mudar o entendimento deles sobre as possibilidades ofertadas pela Quarta Revolução Industrial, estamos investindo num futuro promissor para todos.”

Membros de outras edições do fórum incluem o presidente francês Emannuel Macron, o fundador do Google Larry Page e a advogada de direitos humanos Amal Clooney.