Guaidó retorna às ruas da Venezuela para reacender a pressão contra Maduro

O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, está liderando uma marcha nesta terça-feira, 10, para reacender a pressão contra o governo do presidente Nicolás Maduro, com o apoio de vários países chefiados pelos Estados Unidos.

Acompanhado por legisladores aliados, Guaidó liderará uma demonstração de que espera chegar à Assembléia Nacional, controlada pela oposição e da qual ele é presidente.

O objetivo é começar a discutir as medidas para tirar a Venezuela de sua terrível crise e, principalmente, articular uma convocação para eleições presidenciais para encerrar um governo que considere uma "ditadura".

Mas as forças de Maduro, herdeiro do falecido presidente socialista Hugo Chávez, não serão cruzadas.

Ao grito de "as ruas pertencem ao povo, não à burguesia", os chavistas chamavam de "contramarcha" pela "soberania" que será realizada simultaneamente à dos oponentes.

Guaidó, um engenheiro de 36 anos, proclamou-se em janeiro de 2019 presidente encarregado da Venezuela por considerar eleições fraudulentas nas quais Maduro renovou seu mandato.

Mais de cinquenta países e organizações chefiadas pelos Estados Unidos reconhecem Guaidó como presidente da Venezuela.

A mobilização desta terça-feira é a mais ambiciosa Guaidó, desde um mês atrás, ele retornou de uma turnê por oito países durante os quais foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; O primeiro-ministro britânico Boris Johnson; e o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele também se fez ouvir no Fórum Econômico Mundial em Davos e realizou entrevistas com a União Européia.

A demonstração é um teste para Guaidó. O número de participantes em seus eventos estava caindo no ano passado.

Os analistas concordam que seus seguidores ficaram desiludidos porque não vislumbram que as novas eleições prometidas por Guaidó serão realizadas.

Em troca, seu apoio ao exterior cresceu e o próprio Trump prometeu "esmagar" Maduro.

O presidente dos EUA impôs severas sanções de petróleo à Venezuela que comprometem a quase única fonte de recursos em um país afetado pela hiperinflação, o colapso de seu PIB e o alto empobrecimento que causou a saída de quase cinco milhões de pessoas do país.

A produção de petróleo despencou devido à falta de investimentos, maus negócios e corrupção. Mesmo assim, o petróleo representa mais de 90% das exportações venezuelanas.

Maduro considera essas sanções criminosas e acusa Guaidó de fazer parte de uma "guerra" travada pelos Estados Unidos com o apoio do Brasil e da Colômbia.

Guaidó reconheceu na segunda-feira que existe uma relação entre suas mobilizações e contatos com Trump e aqueles que ele teve bilateralmente com os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro e Colômbia, Iván Duque.

"É claro que tem uma correlação", disse Guaidó sobre as entrevistas de Trump. Tudo "se correlaciona com cada um dos exercícios que estamos fazendo".

A convocação para a marcha nesta terça-feira foi feita quase exclusivamente por meio de redes sociais em um país onde o acesso à Internet é instável e oposição ou sites independentes são bloqueados. A televisão é controlada pelo governo e ignora a oposição.

Os próprios oponentes admitem que essa falta de visibilidade pode diminuir a resposta popular.

Não será fácil para a oposição chegar à Assembléia Nacional. O próprio Guaido assumiu que as forças de segurança tentarão bloquear seu caminho.

"Nós já sabemos o que pode acontecer", disse Guaidó, indicando que rotas alternativas foram levantadas.

O governo, que considera Guaidó um "traidor do país", começou nessa segunda-feira, 9, uma semana de exercícios militares em Caracas e em quatro estados.

Soldados e carros blindados foram vistos no início dessa segunda-feira em várias áreas de Caracas.

A oposição diz que é uma mobilização para intimidar os manifestantes.

"Eles fizeram todo o possível para ajudar o que restou e o que restou é terror", disse Guaidó.

Maduro, por outro lado, sustenta que é a preparação contra uma intervenção militar estrangeira na Venezuela.

"Não é novo o que a ditadura faz, contra-marchas, ameaças, levar veículos militares para as ruas. É o esquema da ditadura, não é novo", disse Guaidó. /AFP