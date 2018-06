Guarda costeira da Turquia recupera 3 corpos após naufrágio de refugiados

ATENAS - A guarda costeira da Turquia recuperou nesta terça-feira, 15, os corpos de três pessoas, enquanto outras três estão desaparecidas, após o naufrágio de uma embarcação em frente ao litoral da ilha de Kastelorizo, na Grécia, que fica a apenas três quilômetros da Turquia, informaram as autoridades gregas.

As buscas foram iniciadas depois que a guarda costeira da Turquia resgatou cinco pessoas em suas águas territoriais e outras 12 em uma área rochosa de seu litoral. Os sobreviventes informaram que faltavam seis tripulantes, por isso as autoridades turcas pediram a cooperação das gregas, que continuam com as buscas pelas três pessoas que permanecem desaparecidas.

Neste ano, 684 pessoas morreram ao tentarem chegar à Grécia vindas da Turquia, segundo a Organização Internacional para a Migração (OIM).

No total, mais de 790 mil refugiados chegaram à Grécia neste ano, segundo números da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). / EFE