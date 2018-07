Guarda de elite do Irã defende testes nucleares

Intitulado "Um dia após o primeiro teste nuclear iraniano - um dia normal", o artigo dá margem a suspeitas já existentes entre potências lideradas pelos Estados Unidos de que o Irã busca secretamente armas nucleares. Segundo o texto, o dia após o primeiro teste nuclear do país será normal, mas para muitos haverá um "novo brilho", vindo do "poder e da dignidade da nação".

O artigo foi publicado no site Gerdab, controlado pela Guarda Revolucionária. Uma tradução do texto foi fornecida à Associated Press por um funcionário ocidental, que pediu anonimato.

O governo iraniano nega desejar armas nucleares, porém recusa-se a interromper seu programa nuclear, afirmando que possui apenas fins pacíficos e tem internacionalmente o direito de manter tal programa. Teerã já sofreu quatro rodadas de sanções no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por seu programa nuclear.

Ontem, o Irã anunciou que em breve instalará equipamentos mais avançados, para poder enriquecer urânio mais rápido e a níveis maiores. O país pretende enriquecer urânio a 20% de pureza, porém para o uso em armas é preciso obter urânio a 90% de pureza.

David Albright, do Institute for Science and International Security, entidade que monitora países que podem produzir armas nucleares, avaliou que o texto reflete o fato de que ao menos algumas importantes facções da poderosa Guarda Revolucionária apoiam um teste do tipo, mesmo que o artigo não reflita a posição do governo iraniano como um todo. "Isso pode refletir um debate interno", comentou. As informações são da Associated Press.