Guatemala extradita Alfonso Portillo para os EUA

"Adeus, povo de Guatemala", disse, enquanto embarcava no avião em uma base da força aérea, segundo testemunhado por um repórter da agência France Presse.

O ex-presidente é acusado por um tribunal federal de Nova York de lavar e desviar dinheiro US$ 1,5 milhão doado por Taiwan para comprar livros escolares. Em 2011, um tribunal guatemalteco o inocentou das acusações de roubar US$ 15 milhões do Departamento de Defesa no período de 2000 a 2004. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.