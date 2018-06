Guatemala sentencia militar a 6 mil anos O ex-militar guatemalteco Pedro Pimentel, de 54 anos, foi sentenciado a 6.060 anos de prisão pela participação em um massacre de 201 camponeses no país em dezembro de 1982. A matança ocorreu no regime do general José Efraín Ríos Montt (1982-1983). O tempo máximo de prisão no país é de 50 anos.