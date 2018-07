Guatemala: sobe para 48 o número de mortes em terremoto

O tremor de magnitude 7,4 causou danos em quase em todos as regiões do país e foi sentido até a Cidade do México, que fica a 965 quilômetros a noroeste da Guatemala. Foi o pior terremoto desde 1976, quando 23 mil pessoas morreram.

San Marcos foi o estado mais afetado, onde quarenta pessoas foram mortas, mais de 30 casas desabaram e vários edifícios ficaram em ruínas. Segundo o presidente, outros oito mortos são do estado vizinho de Quetzaltenango.

"Uma coisa é ouvir sobre o que aconteceu e outra - totalmente diferente - é ver", disse o presidente, que voou para São Marcos para acompanhar as equipes de socorro."Como guatemalteco, sinto-me triste em ver mães chorando pela morte dos filhos".

Perez afirmou que o governo vai pagar pelos funerais de todas as vítimas da região e declarou que dois mil soldados foram enviados para ajudar no desastre. As informações são da Associated Press.