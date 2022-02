Guerra da Ucrânia: ruas de Kiev viram principal campo de batalha no conflito

Com a invasão de Kiev por tropas russas, a capital da Ucrânia se converteu no principal palco do conflito na madrugada deste sábado, 26. Ruas da cidade viraram campos de batalha e tiros foram ouvidos nos arredores da sede do governo, no centro da cidade, enquanto soldados ucranianos engajaram em combate em diferentes regiões.

Autoridades alertaram os residentes de Kiev sobre os combates nas ruas da cidade. Pelo menos uma testemunha relatou ter ouvido tiros nos arredores da sede do governo, no centro da capital, à Reuters. A Associated Press noticiou que explosões foram ouvidas a cerca de 800 metros do local.

O alerta emitido pelo governo também recomendou que os cidadãos se mantivessem em abrigos, evitando ficar próximo a janelas ou varandas -- uma precaução extra contra balas perdidas e destroços de artilharia. De acordo com dados do Ministério da Saúde da Ucrânia, citados pela agência Interfax, 198 pessoas morreram desde o início da invasão russa, incluindo três crianças.

Confrontos também foram registrados no oeste e no norte da capital. Uma guarnição militar ucraniana foi atacada e bombardeada, mas as tropas russas foram repelidas e uma coluna motorizada foi eliminada, de acordo com o Exército da Ucrânia. No norte, uma usina hidrelétrica foi atacada. Segundo as agências de notícias internacionais, a intenção dos russos em tomar o controle do local seria cortar o fornecimento de luz elétrica da capital. Forças ucranianas permaneceriam no controle da instalação.

De acordo com o prefeito de Kiev, o ex-campeão mundial de boxe Vitali Klitschko, 35 pessoas ficaram feridas durante os confrontos da madrugada, incluindo duas crianças. Não ficou claro se o número se referia apenas a vítimas civis.

Apesar das recorrentes afirmações do Kremlin de que apenas alvos militares estão sendo bombardeados na Ucrânia, um prédio residencial perto de um aeroporto de Kiev foi atingido por um míssil. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do impacto. parte externa de vários apartamentos ficou completamente destruída, os interiores queimados e destroços se espalharam pela rua.