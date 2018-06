Guerra na Síria está mais sectária e radical, diz ONU

Em um relatório divulgado nesta segunda-feira sobre os acontecimentos na Síria desde julho, a comissão afirmou que a proliferação de armas é outra grande preocupação. O grupo pediu que a comunidade internacional limitasse a oferta de armas para a região.

A comissão também afirmou que os abusos por grupos de oposição ao governo não "alcançaram a intensidade e a escala que os abusos cometidos por forças governamentais e pela milícia associada" aos oficiais. No entanto, a organização declarou que a oposição colocou pessoas inocentes em perigo ao atingir alvos militares em áreas civis.

O relatório é baseado em 445 entrevistas com vítimas e testemunhas. A comissão não pode entrar na Síria. As informações são da Associated Press.