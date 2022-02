Guerra na Ucrânia: fotos de satélite mostram conflito por outro ângulo; veja

Imagens captadas por satélites americanos tem revelado novos ângulos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Fotos divulgadas entre a noite de sexta-feira, 25, e a madrugada de sábado, 26, mostram a intensa movimentação de tropas russas em Belarus, zonas de conflito em cidades da Ucrânia e a infraestrutura do país após ataques.

Combates intensos continuam a ser registrados em toda a Ucrânia no terceiro dia de invasão russa. Tropas russas entraram no perímetro de Kiev e atacam o centro da cidade na noite desta sexta-feira, 25, e o som de explosões e tiroteios foram ouvidos em bairros da capital durante a madrugada. Enquanto o inimigo se aproximava da capital, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, chegou a afirmar que o destino do país está "sendo decidido agora", convocando a população a resistir aos invasores.

Linha de helicópteros próxima da fronteira de Belarus com a Ucrânia

Imagem tirada nesta sexta-feira, 25, mostra uma linha de helicópteros de ataque e transporte em Belarus, a cerca de 32 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Segundo a Agence France-Presse, que divulgou a imagem da empresa Maxar Technologies, as aeronaves são semelhantes às vistas na quinta-feira, 24, no ataque da Rússia aos arredores de Kiev.

Segundo a Reuters, as imagens de satélite conseguiram captar cerca de 150 helicópteros.

Helicópteros e veículos em aeródromo em Belarus

Helicópteros e veículos estacionados no aerodrómo V D Bloshoy Bokov, em Belarus, próximo a fronteira com a Ucrânia. Imagem foi registrada nesta sexta-feira, 25, pelo satélite da empresa norte-americana Maxar Technologies. Imagem foi divulgada pela Agence France-Presse.

Aeroporto de Kiev sem danos e com pistas bloqueadas por veículos

Aeroporto Internacional de Kiev aparece sem danos em imagens de satélite tiradas nesta sexta-feira, 25. As pistas estão bloqueadas por veículos.

Divulgadas pelo Planet Labs PBC, as imagens checam rumores de ações tomadas na Ucrânia antes da invasão russa. No aeroporto, pistas estão bloqueadas, supostamente para tentar impedir que aeronaves russas aterrissem e utilizem o aeroporto.

A ampla ofensiva da Rússia, iniciada na quinta-feira, teve como alvo a infraestrutura militar em toda a Ucrânia, bem como vários aeroportos e outras instalações importantes usando ataques de mísseis e artilharia de longo alcance. O aeroporto internacional de Kiev foi um dos principais alvos.

Explosões em Ivankiv, próximo a Kiev

Imagem do Planet Labs PBC, divulgadas pela Agence France-Presse, mostram fumaça em Ivankiv, área urbana localizada próximo a Kiev. Foto foi registrada nesta sexta-feira, 25. Indício é de que fumaça foi produzida por explosões sofridas na área durante ataque russo. /AFP e REUTERS