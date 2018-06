Guerra no Afeganistão acaba este ano, diz Obama O presidente norte-americano, Barack Obama, disse que os Estados Unidos vivem um momento crucial com a proximidade do fim da guerra no Afeganistão, após voltar de uma visita surpresa ao país. A declaração foi feita em seu discurso do Memorial Day, um feriado que homenageia os soldados que morreram servindo as Forças Armadas dos EUA.