Guerrilheiro das Farc é preso no Equador O Exército do Equador prendeu na segunda-feira o guerrilheiro colombiano Wilson Javier Dique, conhecido como Dumar, chefe financeiro da frente 48 das Farc. A operação teve a colaboração de autoridades colombianas e ocorreu no Departamento (Estado) de Angostura. Quito e Bogotá tem melhorado a cooperação contra a guerrilha desde a posse de Juan Manuel Santos.