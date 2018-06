Guerrilheiros ameaçam tomar capital do país Milícias rebeldes exigiram ontem a saída do presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, e ameaçaram tomar a capital, Bangui - cenário que países da região prometem impedir com uma intervenção militar. Os insurgentes, conhecidos como Seleka, fizeram a ameaça um dia antes de o presidente da União Africana, Thomas Boni Yayi, chegar no país para tentar mediar a crise.