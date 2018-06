Guerrilheiros da República Centro-Africana sequestram 16 pessoas de Camarões

O dirigente afirmou neste sábado que 30 combatentes fortemente armados tomaram um ônibus de pessoas que voltavam de um enterro na noite de quinta-feira. Os agressores levaram o ônibus de volta para a República Centro-Africana, que tem sido assolada pela violência sectária há mais de um ano.

Ivaha Diboua disse que ninguém tinha reivindicado a responsabilidade pelos sequestros, mas suspeita-se que eles foram realizados por insurgentes da Frente Democrática do Povo Centro-Africano. O líder deles está em uma cadeia em Camarões e os combatentes do grupo sequestraram vários camaroneses e um padre polonês no ano passado em uma tentativa de trocá-los pela libertação do chefe. Fonte: Associated Press.