Guia para entender a crise entre Brasil e Paraguai sobre Itaipu

O Senado do Paraguai aprovou uma medida que rejeita o acordo assinado pelo governo do presidente Mario Abdo Benítez sobre a venda do excedente de energia produzida pela usina de Itaipu para a Eletrobras.

LEIA TAMBÉM > Brasil espera cumprimento de acordo sobre Itaipu

Antes disso, Assunção havia dito que pediria ao Brasil a anulação do texto e uma nova reunião entre sua estatal de energia, a Administración Nacional de Electricidad (Ande), e a empresa brasileira para rediscutir os termos.

A crise aberta pela assinatura, em 24 de maio, do acordo entre os dois governo também resultou na renúncia do chanceler paraguaio, Luis Alberto Castiglioni, do embaixador do país no Brasil, Hugo Saguier, e do presidente da Ande, Alcides Jiménez.

Entenda esse acordo e saiba por que ele motivou uma crise institucional no Paraguai:

- O que é o Tratado de Itaipu?

O Tratado de Itaipu foi assinado em 1973, após mais de uma década de negociações entre Brasil e Paraguai, pelos presidente do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, e do Paraguai, general Alfredo Stroessner, para a construção da usina hidrelétrica. A obra, no entanto, só começou dois anos depois.

- O que ele determina?

Entre outras coisas, que os governos de Brasil e Paraguai são os dois sócios da empresa Itaipu Binacional, com participações iguais. Quando o tratado foi assinado, ficou acertado que cada país ficaria responsável por 50% do capital inicial (US$ 50 milhões para cada).

O Paraguai, no entanto, não tinha recursos financeiros para isso. A saída foi pegar o dinheiro emprestado com o Brasil, não só para o capital inicial, mas também para outros investimentos, na medida em que o empreendimento era executado. O resultado é uma dívida de US$ 18 bilhões, a ser paga até 2023. Os dois países dividem igualmente o que é produzido por Itaipu, mas o Paraguai, que só consome 15% da energia a qual tem direito, é obrigado a vender ao Brasil os 85% restantes da sua cota.

- Qual é a disputa?

O texto original estabelecia que a energia adicional teria apenas o custo associado aos royalties da produção. Em 2009, os presidentes Fernando Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva firmaram novo acordo sobre os valores pagos pela energia vendida ao Brasil pelos paraguaios.

O país vizinho questionava uma série de pontos do acordo sobre Itaipu e queria o direito de vender sua parte da energia gerada na hidrelétrica para quem quiser, sob o argumento de que o Brasil pagava pouco pela energia e que outros compradores estariam dispostos a pagar o preço de mercado.

O Brasil paga ao Paraguai US$ 45,31 por megawatt-hora (Mwh). Desse valor, no entanto, o Paraguai recebia efetivamente US$ 2,81. A diferença (de US$ 42,5) era retida pelo governo brasileiro, como abatimento da dívida.

Após o acordo, o valor foi triplicado para US$ 8,43. No total, o Brasil pagava US$ 120 milhões por ano ao Paraguai pelo uso da energia excedente de Itaipu. Atualmente, paga US$ 360 milhões.

- Por que as discussões ganharam força agora?

A usina de Itaipu é extremamente importante nas discussões econômicas e políticas no Paraguai. A usina responde por 90% de toda a energia usada pelo país.

Quando a dívida for quitada, em 2023, Itaipu valerá cerca de US$ 60 bilhões - quase três vezes o PIB paraguaio. Os dois países então terão de revisar o Anexo C do Tratado, sobre os valores pagos pela energia como forma de amortização da dívida pela construção da usina.

- E porque essa ata abriu uma crise em Assunção?

Os dois países estabelecem no início de cada ano a sua contratação de energia da usina de Itaipu, mas este ano o acordo de compra não pôde ser fechado no âmbito técnico e teve de recorrer à esfera diplomática, já que o Brasil solicitou ao Paraguai que cumprisse com o tratado e estabelecesse seu cronograma de compra adequado a seu consumo.

Após algumas rodadas de negociação, os dois países assinaram a atual revisão dos termos em 24 de maio sem que nenhuma autoridade paraguaia tivesse informado à opinião pública a respeito. Em 25 de junho, Pedro Ferreira, então presidente da Ande, renunciou após vazamento do conteúdo da ata mostrando que ele tinha solicitado em fevereiro a intervenção do ministério de Relações Exteriores para solucionar a crise entre a estatal e a Eletrobras.

No dia seguinte, o Senado também aprovou a criação de uma Comissão Bicameral de Investigação, composta por senadores e deputados, que ainda será formada e terá 60 dias para investigar o cronograma de compra de energia do Brasil.

No domingo, 28, o governo Paraguaio anunciou que pediria ao Brasil a suspensão dos termos e uma nova negociação discutida na esfera técnica e não na diplomática. Em meio à crise política, no entanto, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Luis Alberto Castiglioni, apresentou sua renúncia na segunda-feira, 29, juntamente com o embaixador do país no Brasil, Hugo Saguier, e Alcides Jiménez, que substitui Ferreira na presidência da Ande.

- O que esperar daqui para frente em relação a Itaipu?

Analistas afirmam que a questão deve ser um tema de embates entre os dois países nos próximos anos. “O tema de Itaipu é muito sensível, pois os dois lados têm argumentos sólidos para defender suas posições”, afirmou ao Estado o cientista político Miguel Carter.

“Mas o principal problema, do lado paraguaio, é que o país deixou de receber US$ 75,4 bilhões porque vendeu a energia ao Brasil por valores abaixo do preço de mercado. A população conhece esses dados, e Itaipu é uma questão de soberania nacional para o povo.” / COM AFP, AP e EFE