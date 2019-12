Guia para entender as eleições no Reino Unido

LONDRES - Pela segunda vez desde que aprovaram em plebiscito a saída da União Europeia, e com o país ainda dividido com o resultado, os britânicos voltarão às urnas nesta quinta-feira, 12. Com o futuro do status britânico na Europa ainda indefinido após anos de disputas, o Brexit ocupa o topo da agenda, com o primeiro-ministro Boris Johnson pedindo na campanha que ele seja finalmente concluído.

No entanto, o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, tem colocado as preocupações com a saúde no centro de seu discurso se projetando como o defensor do reverenciado Sistema de Saúde britânico. Com visões muito diferentes sobre o futuro do Reino Unido e várias legendas menores também desempenhando papeis decisivos, saiba mais sobre esse processo eleitoral britânico:

Como funciona a votação?

Eleitores escolherão um representante de seu distrito no Parlamento. No total, 650 deputados - um de cada distrito - serão escolhidos para ocupar um lugar na Câmara dos Comuns. Qualquer cidadão britânico, da Commonwealth ou da Irlanda, maior de 18 anos, vivendo em território britânico, pode se registrar para votar (o prazo se encerrou no dia 26 de novembro). As eleições são realizadas a cada quatro ou cinco anos, mas o Parlamento antecipá-las - esta será a terceira eleição desde 2015. As sessões de votação serão abertas às 7 horas (4 horas em Brasília) e fechadas às 22 horas (19 horas em Brasília), com os resultados de pesquisas de boca de urna divulgados quase que imediatamente depois. A contagem dos votos é manual.

Como é escolhido o primeiro-ministro?

Se um partido ganhar mais da metade das cadeiras, formará governo e seu líder se tornará o primeiro-ministro. Por décadas, esses governos majoritários foram o resultado mais comum. Só que isso aconteceu apenas uma vez nas três últimas eleições. Nesse caso, o maior partido tem a primeira chance de reunir maioria parlamentar e formar uma coalizão, o que pode ser feito com um ou mais partidos menores. Ou pode-se formar um governo minoritário e buscar um acordo mais flexível para apoio de partidos menores em votações críticas. Quando os resultados são conhecidos - e um partido sai vencedor - o líder visita o Palácio de Buckingham para pedir permissão à rainha para formar um novo governo e se tornar primeiro-ministro.

Como é a distribuição dos votos?

Os britânicos não votam diretamente no primeiro-ministro, mas em um deputado para representar seu distrito. Nos sistemas proporcionais usados em vários países europeus, os assentos são distribuídos de acordo com a parcela que cada partido recebe no voto geral. Nas eleições britânicas, cada distrito elege um deputado. Por isso, os votos para um partido em todo o país não se traduzen necessariamente em cadeiras: o que importa é distritos um partido conquista.

O que aconteceu da última vez?

Quando a primeira-ministra, Theresa May, antecipou as eleições, em 2017, as pesquisas deram a seu Partido Conservador uma vantagem de 20 pontos porcentuais sobre a oposição trabalhista. May decidiu expandir a estreita maioria parlamentar que seu partido havia conquistado em 2015, para garantir uma saída tranquila da União Europeia. Mas as coisas não saíram como planejadas. Ela sofreu um revés humilhante e passou a ter de confiar nos 10 votos do Partido Unionista Democrático para manter o controle de um governo minoritário. O Partido Trabalhista viu seu apoio crescer, conquistando 32 cadeiras, impulsionadas por um aumento na participação dos jovens.

O que pode acontecer desta vez?

O Partido Conservador lidera as pesquisas nacionais e parece ter um apoio consolidado. Na terça-feira, o instituto YouGov indicou que os conservadores estavam caminhando para obter uma maioria de 28 cadeiras. Analistas, porém, alertam que as previsões são arriscadas: 11 cadeiras foram decididas por menos de 100 votos na última eleição e outras dezenas por algumas centenas de votos. Uma pequena mudança pode virar a eleição.

O que o voto tático?

Na votação tática, as pessoas votam para um candidato que normalmente não apoiariam para impedir a vitória de outro candidato. Esse foi um dos principais tópicos de discussão na campanha eleitoral, porque o sistema britânico é um quebra-cabeça para os eleitores que veem o Brexit como a questão mais importante. Aqueles que defendem a UE estão divididos. Grupos pró-permanência tentaram unir os eleitores em torno de candidatos pró-Europa em cada distrito eleitoral. Já os eleitores pró-Brexit parecem ter se unido em torno dos conservadores. O partido mais radical do Brexit decidiu não se candidatar em muitos locais para evitar dividir os votos.