Guia para entender o inquérito de impeachment contra Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nessa quinta-feira, 31, por 232 votos a 196 as regras para a abertura formal do inquérito de impeachment contra o presidente Donald Trump. A medida oficializa a investigação e, a partir de agora, as testemunhas serão ouvidas no plenário e o conteúdo será tornado público.

Apenas dois deputados democratas romperam com o partido e votaram contra o processo, um sinal do quão unificada - e confiante - está a convenção política sobre o impeachment diante das evidências da relação de Trump com a Ucrânia.

Os republicanos rejeitaram de forma unânime a medida e acusaram o processo de ser uma tentativa de desfazer os resultados das eleições de 2016. “Os democratas tentam destituir o presidente porque temem não poder derrotá-lo nas urnas”, disse o deputado Kevin McCarthy, líder dos republicanos na Câmara.

Em um depoimento a portas fechadas, um assessor do Conselho de Segurança Nacional confirmou que Gordon Sondland, embaixador dos EUA na União Europeia, disse que um pacote de ajuda militar para a Ucrânia não seria enviado até que o país se comprometa a investigar a família Biden.

O que a votação significa?

Segundo o jornal The New York Times, esta é a terceira vez na história recente que a Câmara votou sobre um inquérito de impeachment. Mesmo assim, a votação de quinta foi diferente das anteriores, já que não se tratava de autorizar o processo, mas sim de aprovar as regras para a condução dele.

Como chegamos aqui?

Os democratas questionaram há pouco tempo as políticas e a utilidade de uma votação como a de quinta, dada a grande probabilidade de o Senado - de maioria republicana - inocentar Trump se a Câmara aprovar o impeachment. Os republicanos perceberam que este era o caso e se sentiram confiantes.

O que a votação nos diz sobre a posição dos republicanos?

Eles ainda estão hesitantes sobre um rompimento com Trump, e não parece que esse cenário mudará em pouco tempo. Contudo, a votação deixou claro que as audiências públicas serão muito diferentes dos depoimentos privados realizados até agora.



O que é impeachment?

É o processo de acusar um titular de cargo público de má conduta.

Qual é a acusação que pesa sobre Trump?

Ele é acusado de violar a lei ao pressionar o mandatário ucraniano, Volodmir Zelenski, a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, eventual rival democrata de Trump nas eleições de 2020. Uma outra pessoa envolvida - com informações “exclusivas” sobre as negociações de Trump na Ucrânia - se apresentou e hoje conta com proteção sob o caráter de “whistleblower”.

O que foi feito diante disso?

A Casa Branca divulgou uma transcrição reconstruída da conversa por telefone entre Trump e Zelenski.

Por que isso está acontecendo agora?

A denúncia do “whistleblower” feita em agosto dizia que funcionários da Casa Branca acreditavam que haviam testemunhado o presidente americano abusar de seu poder para ter ganhos políticos.

Como Trump reagiu?

O presidente disse que a batalha do impeachment seria “positiva” para sua campanha de reeleição. Trump se referiu diversas vezes ao “whistleblower” como “falso” e condenou a imprensa por veicular a denúncia. / NYT