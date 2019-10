Guia para entender os confrontos no Chile

Em apenas alguns dias de manifestações, o Chile viveu episódios de violência que não eram vistos desde que a democracia retornou ao país, após o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ao menos 11 pessoas morreram, mais de 1 mil foram presas e o próprio presidente, Sebastián Piñera, declarou que o país está “em guerra”. Veja abaixo o que está acontecendo.

Como os protestos começaram?

As manifestações foram convocadas inicialmente pelas redes sociais em razão do aumento do preço das passagens de metrô em Santiago. O valor passaria de 800 pesos para 830 pesos (cerca de R$ 4,80). Tamanho reajuste não era visto no país desde 2010. O governo justificou a medida pela alta do preço do petróleo e do dólar, além da modernização do sistema de transporte. Mas os movimentos acabaram sendo ampliados pelo descontentamento da população com questões como saúde, educação, moradia e aposentadorias.

Para Entender Presidente do Chile é visto comendo pizza durante protestos e foto viraliza Sebastián Piñera foi flagrado no sábado em uma pizzaria; segundo portal chileno, ele foi celebrar o aniversário do neto com a família

Por que o governo decretou estado de emergência?

Com o anúncio da medida de Piñera, diversos protestos tomaram conta de Santiago. As manifestações evoluíram para episódios de violência, incluindo ataques a estações de metrô, saques a lojas e incêndios. A situação levou o presidente a decretar estado de emergência. Inicialmente, ele contemplou apenas as províncias de Santiago e Chacabuco, e as cidades de Puente Alto e San Bernardo. Mas depois foi ampliado para as áreas de Valparaíso, no centro do país, e a província de Concepción, no sul.

Diante do caos, o que fez Piñera?

Mesmo sob estado de emergência, novos confrontos foram registrados no sábado, 19, entre manifestante e a polícia do Chile, e militares e tanques do Exército foram enviados às ruas da capital para tentar conter a situação. Os movimentos também ocorreram em outras regiões, como Valparaíso e Viña del Mar. Diante da situação, Piñera anunciou a suspensão do aumento das passagens de metrô em Santiago, onde ainda decretou toque de recolher.

Há mortes?

Mesmo com o decreto de Piñera, os protestos continuaram pelo país. Um supermercado e uma loja de roupas foram saqueados e incendiados. Na ocasião, sete pessoas morreram. Um dos sobreviventes teve 75% do corpo queimado. Nesta segunda-feira, 21, as autoridades confirmaram que outras quatro pessoas foram encontradas mortas, totalizando 11 vítimas até o momento. Segundo o ministro do Interior, Andrés Chadwick, houve 70 “incidentes sérios de violência” somente no domingo, incluindo saques a 40 supermercados e outros pontos comerciais.

A violência cessou?

Os confrontos voltaram a ocorrer no domingo em vários pontos de Santiago e as autoridades decretaram toque de recolher pelo segundo dia, em meio ao estado de emergência. Até o momento, 1.462 pessoas foram detidas nas manifestações. O centro da capital se tornou um cenário de destruição: semáforos no chão, ônibus queimados, lojas saqueadas e destroços nas ruas.

Como está a situação nos aeroportos?

No domingo, milhares de pessoas ficaram presas no aeroporto de Santiago após as companhias aéreas anunciarem atrasos e cancelamentos. Os corredores do principal terminal aéreo chileno foram transformados em dormitórios. Sem comida ou água e sem poder sair do local em razão do toque de recolher e da falta de transportes, os passageiros esperavam pacientemente para ver se os itinerários seriam alterados. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS