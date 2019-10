Guia para entender os escândalos que ameaçam Netanyahu na liderança de Israel

JERUSALÉM - Os casos que ameaçam a permanência de Binyamin Netanyahu no cargo de primeiro-ministro de Israel vão desde recebimento de presentes caros até tentativas de subornar os responsáveis por certos meios de comunicação para conseguir uma cobertura favorável a seu governo.

LEIA TAMBÉM > Dia D para Netanyahu e seu futuro político

Nesta quarta-feira, 2, o procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit, interrogará os advogados de Netanyahu por três casos que colocam o futuro político do premiê na corda bamba. Após a audiência, Mandelblit decidirá de Netanyahu será acusado oficialmente de corrupção, fraude e abuso de confiança. Entenda abaixo cada uma das acusações.

Para Entender Para Netanyahu, eleição é uma forma de evitar a cadeia Se conseguir formar uma coalizão, Netanyahu terá caminho aberto para aprovar duas leis que o protegerão

Caso 1000: Cigarros e champagne

Netanyahu e membros de sua família são suspeitos de terem recebido subornos de mais de 700 mil shekels (equivalente a US$ 200 mil) de várias pessoas, entre elas Arnon Milchan, um produtor israelense de Hollywood, e James Packer, um milionário australiano.

Os subornos ocorreram na forma de cigarros, garrafas de champagne e jóias, distribuídos entre 2007 e 2016, em troca de favores financeiros pessoais.

Netanyahu alega que a única coisa que fez foi aceitar presentes de seus amigos e que não pediu nada.

Caso 2000: Imprensa

A polícia suspeita que Netanyahu tentou chegar a um acordo com o dono do jornal Yediot Ahronot, Arnon Moses, para conseguir uma cobertura mais favorável. A publicação é acusada pelo premiê de ser contra ele.

Em troca, Netanyahu havia proposto a possibilidade de fazer votar uma lei que limitaria a distribuição do Israel Hayom, diário gratuito e principal concorrente do Yediot Ahronot, proibindo sua publicação aos fins de semana.

A polícia se baseia no testemunho de Ari Harow, ex-chefe de gabinete de Netanyahu, que aceitou testemunhar em troca de perdão caso fosse processado.

O premiê garante que era o principal opositor à lei em questão e que, inclusive, antecipou as eleições de 2015 para bloquear a medida.

Caso 4000: Bezeq

Este é considerado o caso mais perigoso para Netanyahu. Os investigadores suspeitam que o chefe de governo tentou garantir para si uma cobertura favorável no meio de comunicação digital Walla.

Para Entender Relembre os principais fatos dos governos Netanyahu Na disputa pelo quarto mandato consecutivo, primeiro-ministro israelense pode ter o governo mais longo da história

Em troca, teria concedido favores que envolveriam milhões de dólares em benefícios a Shaul Elovitch, o então chefe do principal grupo de telecomunicação israelense Bezeq e do Walla.

No centro da investigação está a fusão, em 2015, entre o Bezeq e o provedor de televisão a cabo Yes, que precisaria do aval dos órgãos de controle, justo quando Netanyahu estava a frente do cargo de Comunicações.

Diante das acusações, o premiê alega que a fusão Bezeq-Yes foi validada pelos serviços do ministério e pelos órgãos de controle, e nega que o Walla fazia uma cobertura que o privilegiava.

Além de Netanyahu, o caso também envolve Elovitch e sua mulher, assim como a presidente do Bezeq na época. O procurador-geral decidiu encerrar o caso no que se refere a Sara e Yair Netanyahu, mulher e filho do primeiro-ministro.

Netanyahu já indicou que não renunciará se for acusado oficialmente. A lei não o obriga a deixar o cargo, mas se isso acontecer, ele será o primeiro chefe de governo israelense a viver uma situação semelhante. / AFP