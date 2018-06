Guiana defende concessão à ExxonMobil após objeções da Venezuela

A ministra de Relações Exteriores Carolyn Rodrigues-Birkett afirmou em declaração que o projeto continuará, visto que a Guiana tem a autoridade sobre a área em disputa. O documento foi divulgado um dia após a publicação de publicidades em jornais locais que expressavam o descontentamento do governo venezuelano com o início das perfurações exploratórias da Exxon no início do mês.

A publicidade afirmava que o governo "se reserva o direito de realizar todas as ações no campo diplomático, de acordo com as leis internacionais, que podem ser necessárias para defender e salvaguardar a soberania e independência da Venezuela".

Em resposta, Rodrigues-Birkett disse que a Guiana tem a autoridade para explorar unilateralmente, com ou sem parceiros, os recursos sob sua jurisdição. "Qualquer ato ou objeção ao exercício de tal jurisdição é contrário às leis internacionais", afirmou em nota.

Em 2013, a Marinha da Venezuela expulsou uma embarcação enviada pela companhia norte-americana Anadarko na área da concessão da Exxon e deteve sua tripulação por uma semana antes de libertá-la. A ministra da Guiana afirmou que tais ações têm minado os esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) de mediar a disputa desde 1989. Fonte: Associated Press.