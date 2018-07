Guiana usará força para reabrir acesso ao Brasil

Os moradores da área ainda protestam contra um aumento na taxa mensal cobrada por eletricidade de US$ 25 para cerca de US$ 100. Eles afirmaram que não removerão os obstáculos, incluindo enormes troncos e caminhões, da ponte até que o ministro de Segurança Nacional, Clemnt Rohee, renuncie e as autoridades policiais respondam pelos assassinatos. A ponte no rio Demerara River é o principal acesso às minas de ouro e diamante. As informações são da Associated Press.