Guias mortos no Everest já somam 15 O número de guias nepaleses mortos na avalanche mais letal já ocorrida no Monte Everest já chega a pelo menos 15, disseram autoridades locais. Os envolvidos no resgate conseguiram retirar sete pessoas com vida, que estavam sob neve e do gelo depois da avalanche no pico mais alto do mundo. Três dos guias resgatados estavam gravemente feridos e foram levados para Katmandu, capital do Nepal.