Guias Sherpa começam a deixar o Everest Dezenas de guias Sherpa empacotaram suas tendas e deixaram o acampamento base do Monte Everest nesta quarta-feira, após a morte de 16 de seus colegas em uma avalanche expor uma série de preocupações sobre o salário, o tratamento e os benefícios recebidos pelos sherpas. Com toda a temporada de escalada posta em dúvida, o governo rapidamente anunciou que as autoridades de turismo do país irão até o acampamento base na quinta-feira para negociar com os sherpas e incentivá-los a voltar ao trabalho.