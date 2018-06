Guindaste cai e mata uma pessoa em Nova York

NOVA YORK - Pelo menos uma pessoa morreu nesta sexta-feira, 5, em Nova York e outras três ficaram feridas após a queda de um guindaste, informaram fontes dos bombeiros locais. O fato foi registrado no bairro de Tribeca, na parte sul da ilha de Manhattan, por volta das 8h30 (horário local, 11h30 de Brasília), no meio de uma forte nevasca que afetava a cidade.

O guindaste, que estava posicionado a uma altura de 20 andares, caiu na rua por razões desconhecidas, sobre vários veículos estacionados no local, atingindo também várias pessoas. Uma das vítimas morreu no local, enquanto os três feridos, dois deles em estado grave, foram resgatados dos veículos danificados e levados para um hospital, segundo fontes dos bombeiros.

O serviço de transporte da cidade suspendeu as linhas 1, 2 e 3 do metrô enquanto o corpo de bombeiros trabalha na região. A queda ocorreu perto do cruzamento da Worth Street e West Broadway. / AP e EFE