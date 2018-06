Guindaste cai sobre supermercado na Alemanha; 1 morto

Equipes de resgate trabalhavam com cuidado nos escombros do supermercado Aldi, na cidade de Bad Homburg, perto de Frankfurt, porque partes do prédio podem ruir, diz comunicado da polícia.

"Não podemos descartar a hipótese de que haja mais pessoas (presas) na área", diz o documento. Dois dos feridos, dentre eles o operador do guindaste, estão em estado grave.

O guindaste, que estava numa construção ao lado do supermercado, caiu por volta do meio-dia, horário em que a loja e a região próxima costumam estar bastante movimentadas.

Segundo a polícia, cerca de 40 clientes e dois funcionários do supermercado estavam no interior da loja no momento do acidente. O corpo da pessoa que morreu ainda não havia sido recuperado.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Norbert Fischer, o guindaste caiu em cima da área das caixas registradoras. Ele acredita que a retirada do guindaste vá demorar até a noite de quarta-feira, já que equipamentos especiais terão de ser levados ao local.

Não estava claro o que provocou o acidente. O guindaste era usado na construção de um prédio comercial ao lado do supermercado. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.