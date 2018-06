Guindaste desaba e mata seis na Coreia do Sul

Um guindaste de 32 toneladas desabou sobre um navio no porto de geoje, no sul do país, matando seis pessoas e ferindo outras 22. A estrutura, de propriedade da Samsung Heavy Industries, caiu sobre outro guindaste antes de desabar sobre a embaracação.

As equipes de resgates continuam procurando por pessoas presas debaixo dos destroços do guindaste. Todos os mortos eram trabalhadores de empresas terceirizadas, contratadas pela construtora. Dos 22 feridos, três deles sofreram ferimentos graves.

O acidente ocorreu durante o dia primeiro de Maio. na sociedade sul-coreana, apesar da obrigação de se cumprir o feriado, os trabalhadores comparecem ao trabalho assim mesmo. A Samsung Heavy Industries, que empregava 15,000 pessoas no estaleiro na hora do acidente, é a terceira maior construtora de navios no planeta, atrás apenas das também sul-coreanas Hyundai e Daewoo.