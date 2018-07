Guiné-Bissau terá segundo turno em 29 de abril O presidente da Comissão Eleitoral da Guiné-Bissau (antiga Guiné Portuguesa), Desejado Lima da Costa, anunciou nesta quarta-feira que o país africano terá o segundo turno das eleições presidenciais em 29 de abril. O segundo turno será disputado entre o ex-primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, e o político Kumba Yala. No primeiro turno, Gomes Jr. obteve 49% dos votos, enquanto Yala obteve 23%. Yala reclamou que houve fraude eleitoral no primeiro turno e ameaçou não participar do segundo turno.