Guiné inspeciona passageiros para conter Ebola

De acordo com Sakoba Keita, diretor de prevenção do Ministério da Saúde, qualquer indivíduo com temperatura superior a 38º C será submetido a teste para a doença, que já matou 86 pessoas na África Ocidental desde fevereiro deste ano. Esse é o primeiro surto do Ebola na região em duas décadas.

O ministro da Saúde da França, Marisol Touraine, disse ontem que médicos franceses do Instituto Pasteur estão à disposição para ajudar nos procedimentos de embarque no aeroporto de Conakry. Duas mortes por Ebola já foram confirmadas na Libéria e supostos casos foram registrados no Mali. Fonte: Associated Press.