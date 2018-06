Guiné revogará direitos de mineração da Vale

Os direitos de mineração pertencem a uma joint venture entre a BSG Resources, do bilionário israelense Beny Steinmetz, e a brasileira Vale. Mas o relatório centra as alegações de irregularidades na BSG Resources. A empresa israelense informou que se defenderá das acusações. A Vale, por sua vez, disse não acreditar que tenha sido acusada de má conduta.

Os acordos também estão sendo investigados pelos Estados Unidos. O porta-voz do governo da Guiné, Damantang Camara, anunciou na noite de sexta-feira que o país africano seguirá a recomendação do comitê. Fonte: Associated Press.