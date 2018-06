Guitarrista pioneiro do rock'n'roll morre aos 92 anos

Com Bill Haley e Seus Cometas, Beecher participou da popularização do rock''n''roll com o sucesso "Rock Around the Clock", em 1955.

Historiadores creditam à banda o primeiro rock''n''roll gravado na história: "Crazy Man, Crazy", de 1953. Outro grande sucesso de Bill Halley e Seus Cometas foi "See You Later, Alligator".

Beecher nasceu em 1921 em Norristown, na Pensilvânia. Ele começou a tocar guitarra aos 17 anos e só parou aos 90.

"Meu pai não tocava pelo dinheiro. Ele tocava pela música", disse Pauline ao informar a morte do guitarrista.

Beecher deixou dois filhos e seis netos. Fonte: Associated Press.