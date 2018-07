Günter Grass é declarado persona non grata em Israel Israel declarou Günter Grass persona non grata, aprofundando uma rusga com o vencedor do Nobel sobre um poema que faz duras críticas ao Estado judeu e sugere que o país é tão perigoso quanto o Irã. A disputa com Grass causou novas tensões na relação da Alemanha com o Estado judeu e jogou indesejável luz sobre o secreto programa nuclear de Israel.