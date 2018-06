Há 11 anos, os piores ataques

Em Fuerte Apache, um dos bairros mais perigosos de Buenos Aires, os comerciantes da região deixaram centenas de bolsas de comida no meio da rua. A multidão atropelou-se para conseguir as bolsas e muitos foram pisoteados na correria. A maior parte dos alimentos foi destruída.

Esse era o cenário dos últimos três dias do governo do presidente Fernando De la Rúa, que no 20 de dezembro renunciou em meio ao caos econômico e político. / A.P.