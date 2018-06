Há 80 anos, Hitler chegava ao poder na Alemanha No 80° aniversário da chegada de Adolf Hitler ao poder, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu aos alemães que lutem por seus princípios e não caiam não complacência que permitiu ao ditador nazista assumir o controle do país. "O poder dos nazistas foi possível porque a elite da sociedade alemã trabalhou com eles mas, acima de tudo, porque a maior parte das pessoas toleraram esse poder", disse.