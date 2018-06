Há sério interesse das partes em nova trégua humanitária em Gaza, diz ONU O secretário-geral da Organização das Nações Unidas disse nesta segunda-feira que todas as partes no conflito na Faixa de Gaza "expressaram sério interesse" em seu pedido de novo cessar-fogo humanitário de 24 horas, mas "ainda não concordaram com o momento de sua implementação"