'Há um pano de fundo emocional nas manifestações', diz diplomata da UE

RIO DE JANEIRO - Duas crises se encontraram nos recentes distúrbios detonados pelo filme Inocência dos Muçulmanos, opina o diretor do Departamento de Planejamento do Serviço Externo de Ação Europeu (EEAS), Walter Stevens. Uma é a onda de instabilidades nacionais do Oriente Médio, outra é a explosão internacional de ódio protagonizada por muçulmanos que se sentem ultrajados pelo vídeo que ridiculariza o profeta Maomé.

Veja também:

'Ataque terrorista' matou embaixador na Líbia, diz EUA

Revista satírica alemã diz que publicará caricatura de Maomé

Essa última, avalia o diplomata da União Europeia Walter Stevens, tem um pano de fundo emocional, ainda que possa estar sendo usada politicamente por grupos radicais. O diplomata participou esta semana da 9ª Conferência do Forte de Copacabana sobre segurança internacional, no Rio de Janeiro. A seguir, leia trechos da entrevista.

Estado: Existem duas crises no mundo islâmico: de um lado, um grupo de crises nacionais, como a guerra na Síria, a situação da Líbia; de outro, uma crise internacional, causada pelo filme "Innocence of Muslims", considerado por muçulmanos como ofensivo ao profeta Maomé. Em sua opinião, essas crises podem se encontrar e piorar?

Walter Stevens: Penso que essas crises se encontraram. Não especialmente com relação à Síria ou especialmente com relação à Líbia, mas geralmente, em relação ao mundo árabe, no último par de anos, no que foi chamado de Primavera Árabe. Ela teve a ver, primeiramente, com o sentimento no mundo árabe de que (os árabes) não poderiam continuar vivendo daquela maneira e que tinham de derrubar os regimes, por mais democracia, por mais liberdade. Tudo isso foi espalhado também pelo poder da tecnologia, da internet. Agora, de novo, com esse filme, temos a mesma coisa.

O filme foi postado na internet, então foi visto por muitas pessoas, ferindo seus sentimentos. Agora, acho que este filme não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, mas ainda assim foi feito por um indivíduo, e também entendo totalmente os sentimentos provocados. Não compreendo da mesma forma a violência contra embaixadas, contra pessoas que não têm nada a ver com o filme. O embaixador americano na Líbia não fez o filme. Uma explosão de violência por causa de algo causado por um indivíduo é deplorável.

Estado: Foi apenas o filme que causou a crise, por ferir sentimentos religiosos, ou o filme foi apenas uma fagulha que detonou uma situação que já era latente, devido a um "background" de questões políticas mal resolvidas entre o Ocidente e o mundo islâmico?

Stevens: Não, não acho que seja uma questão de background político, acho que é mais uma questão de background emocional. Aquelas pessoas acreditam, claro, sentem-se atacadas em sua fé. É a imagem que têm. Posso entender que as pessoas sintam-se atacadas, sintam-se feridas em seus sentimentos e que haja algum tipo de "poder catalítico nacional" mobilizando as pessoas. Então, posso entender pessoas protestando, pessoas expressando seus sentimentos. Mas violência é inaceitável.

Estado: Organizações islâmicas radicais estão usando o filme para fazer a sua política?

Stevens: Talvez. Mas deploro a extrema violência. Pessoas estão sendo mortas.

Estado: No Ocidente, temos alguns valores que nos são caros. Por exemplo, a liberdade de expressão. No Ocidente, diríamos: 'Bem, é um filme apenas..." Mas não é assim no mundo islâmico, não? Para eles, há uma ofensa ao Profeta. Essa crise do filme não envolveria algum tipo de "choque de civilizações", de choque de visões, de culturas?

Stevens: Eu não faria essa dedução, apesar de (o filme) é claro ter se transformado em um elemento de revolta no mundo islâmico, é verdade, eu iria tão longe, desta forma, (dizendo) "é um choque de civilizações", porque (o filme) foi a expressão de um indivíduo, talvez um louco, eu não sei. Deploro terrivelmente, não posso concordar com esse filme, mas foi um indivíduo que o fez.

E também no mundo ocidental, nas América, na Europa, muitas pessoas realmente condenaram o conteúdo desse filme. Não foi discordar, foi condenar. O que não entendo é que houve uma condenação do mundo ocidental, claramente dizendo "não concordamos", "não estamos apoiando", "estamos realmente condenando", e isso na verdade não funciona.

Estado: O que pode ser feito para que as coisas se acalmem?

Stevens: Penso que (a crise) só pode ser parada somente pelo diálogo, explicando. Não diria por meios diplomáticos, diria por meios políticos. Mais diálogo, para fazer as pessoas entenderem que também estamos ultrajados. Este filme é algo que condenamos, não é algo em que acreditamos, não é algo que possamos apoiar.

Estado: Como evitar crises semelhantes no futuro?

Stevens: Bem, acho que é difícil evitar crises como essa no futuro, se elas continuarem a ser detonadas por um ato de um indivíduo. Há claro algo que podemos fazer, bloquear todo o tráfico na internet (risos), mas isso não é algo que possa ser feito. Penso que temos também que prover alguma educação nos dois lados; no mundo ocidental, para evitar esse tipo de coisa; e, também, do outro lado, para acalmar seus sentimentos.

Estado: Esta crise seria o outro lado da Primavera Árabe?

Stevens: Não. A Primavera Árabe foi muito ligada às pessoas não querendo mais viver sob os regimes em que viviam e houve altas esperanças em democracia, em liberdade, nos direitos das mulheres... Agora, há algo mais, há algo sentimental, não sentimental, emocional. Mas a disseminação da informação é feita pelos mesmos meios, internet, telefones, computadores.