‘Há violação de diretos políticos e sociais na Venezuela’

Como a CIDH poderá se impor na crise venezuelana?

O caso da Venezuela é complexo. O debate era que lá havia uma redução da pobreza, um aumento de pessoas com acesso à saúde e educação, etc. O jogo era assim: “Asseguramos os direitos sociais, mas o preço será a redução das liberdades e dos direitos civis”. Hoje, chegamos em um momento em que temos o drama da violação dos direitos políticos e civis, e o drama da violação dos direitos sociais também.

Com Donald Trump, há uma onda de descrédito no multilateralismo. Como mudar isso?

Creio no multilateralismo. É a arquitetura que permite o estado de direito global, que a força do direito prevaleça em detrimento ao direito da força. A visão (nesta era) Trump é a do business approach. Temos de lutar pelo que já sofremos de guerra e tudo mais, pela arquitetura global. É melhor um mundo com a ONU do que sem ela.

A OEA é acusada de agir politicamente sobre violações, em favor dos interesses dos EUA. Existe politização?

Sempre existe, não podemos nos iludir. Temos de enfrentar isso com juridicidade. Na Comissão, minha posição é de uma técnica que defende o valor dos direitos humanos. Falta nesse mundo um apelo às causas e a valores que se sobreponham à óptica dos arranjos, das conveniências.