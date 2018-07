Habitantes de Porto Said entram em confronto com polícia Partes de um complexo do governo foram incendiadas na cidade egípcia de Porto Said, quando manifestantes, que jogavam pedras e lançavam bombas incendiárias, entraram em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogêneo e tiros de chumbinho. A confrontação aconteceu horas depois de milhares de moradores da cidade terem realizado um protesto durante um funeral de civis mortos durante uma batalha de rua com policiais, um dia antes. Além dos três civis, três policiais também morreram no domingo.